Про це в ефірі 24 Каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він переконаний, що після нашої перемоги має бути укладений договір з Росією, який міститиме українські умови.
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Клочок наголосив, що після війни запорукою співіснування України з Росією може стати зброя та спеціальна угода.
Умова співіснування з агресором
"Поки російська влада разом із російським народом публічно не визнає свою провину у розв'язанні цієї війни проти України, публічно не приведе до відповідальності тих, хто ухвалював відповідні рішення, поки влада Росії публічно не визнає факт репарацій по кожному злочинному пункту, вчиненому проти України, ніякого миру із Росією бути не може," – переконаний експерт.
Також після закінчення війни важливим питанням має бути денуклеаризація Росії. Ба більше Росія не має права на армію, бо вона її використовує для знищення народів світу за національною ознакою, тобто вчиняє геноцид, підкреслив політичний експерт.
Що чекає на Росію після війни
- Російський опозиціонер Ігор Яковенко переконаний, що запорукою закінчення путінського режиму стане повний розгром окупантів на полі бою. В Росії революції не буде, замість неї може бути так звана смута. Якщо вцілілі військові повернуться з фронту зі зброєю в руках, вони стануть бандформуваннями і всередині Росії будуть ділити владу та територію.
- Президент Франції заявив, що Росію не потрібно розгромити. На Заході побоюються і роздумують над тим, як інтегрувати росіян у цивілізований світ після війни. Важливе значення має те, хто в Росії після війни контролюватиме зброю, в тому числі ядерну.
- Новообраний президент Чехії Петр Павел зазначив, що після перемоги України ситуація в Росії довгий час буде нестабільною. Він також не вірить у те, що керівництво країни-агресора коли-небудь налагодить нормальні стосунки зі світом.