Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Он убежден, что после нашей победы должен быть заключен договор с Россией, который будет содержать украинские условия.

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Клочок подчеркнул, что после войны залогом сосуществования Украины с Россией может стать оружие и специальное соглашение.

Условие сосуществования с агрессором

"Пока российские власти вместе с российским народом публично не признают свою вину в решении этой войны против Украины, публично не приведут к ответственности тех, кто принимал соответствующие решения, пока власти России публично не признают факт репараций по каждому преступному пункту, совершенному против Украины , никакого мира с Россией быть не может", – убежден эксперт.

Также после окончания войны важным вопросом должна быть денуклеаризация России. Более того, Россия не имеет права на армию, потому что она ее использует для уничтожения народов мира по национальному признаку, то есть совершает геноцид, подчеркнул политический эксперт.

Возможности сосуществования с Россией после войны: смотреть видео

Что ждет Россию после войны