Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он убежден, что нынешнего недовольства россиян недостаточно, чтобы в России произошли существенные изменения в руководстве.

Смотрите также Лукашенко нашел нового хозяина, – Жданов о визите Лукашенко в Китай

Яковенко отметил, что россияне – это не политическая нация, это население, не обладающее субъективностью, поэтому среди них есть очень разные люди. Есть люди, которые сейчас находятся в тюрьме, потому что не боятся протестовать против фашистского режима, есть уехавшие из страны россияне, россияне, которые поддерживают режим. В то же время основная масса россиян пытается не говорить и не думать, потому что понимает, что от них ничего не зависит.

Оппозиционер подчеркнул, что сейчас привычная жизнь россиян не сильно изменилась, работают кафе и магазины, хотя некоторые западные бренды и ушли с рынка.

Путин живет в своем информационном пузыре

По словам Яковенко, вероятнее всего, Владимир Путин не знает о подлинном отношении россиян к нему и о ситуации в стране. Если бы он не находился в такой собственно созданной информационной капсуле, он бы не начинал войну.

Российский диктатор самостоятельно создал информационную среду, в которой есть несколько аксиом. Он убедил себя, что Украины нет, что Россия воюет с НАТО, что Запад слабый и продажный. Также Путин убедил себя в том, что его поддерживают россияне, а российская армия – армия победителей.

Яковенко о путинском режиме: смотреть видео

Когда режим может упасть

Яковенко считает, что путинский режим в России упадет, но не из-за протестов россиян, ведь "в тоталитарных фашистских режимах народы не свергают руководство".

Залогом окончания путинского режима станет полный разгром окупантов на поле боя.

После того, как будет свобожден Крым, здесь возможен перелом. Крым – это сакральная вещь. Путин сам навесил на Крым столько сакральных смыслов, и если сейчас Крым будет уволен, я не исключаю, что прежде всего силовики в значительной степени перестанут поддерживать Путина,

– добавил говорящий.

Сейчас силовики теряют около тысячи человек каждый день, их поддержка может ослабеть. Как только вооруженные люди, стоящие сейчас на защите режима, перестану это делать, люди почувствуют возможность выйти на улицы.

Яковенко убежден, что в России революции не будет, вместо нее может быть так называемая смута.

Если уцелевшие военные вернутся с фронта с оружием в руках, они станут горючим материалом для смуты. К тому же, в России уже сейчас есть несколько десятков НДС, которые станут бандформированиями и внутри России будут делить власть и территорию, предположил Яковенко.

Какое будущее ждет Россию после войны: мнения экспертов