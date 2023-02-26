Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его словам, Владимир Путин не может уговорить Си Цзиньпина даже на телефонный разговор. Ему отказывают, ссылаясь на занятость главы Китая.

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Плевок в сторону Путина

Он отметил, что когда Ван И, глава китайской дипломатии, находился с визитом в Москве, в частности, обсуждалось то, что в конце апреля Китай готов возобновить переговоры о возможном визите Си Цзиньпина в Россию.

И вдруг Лукашенко с чемоданом в руках стоит у трапа самолета и летит в Китай,

– обратил внимание военный эксперт.

Жданов отметил, что официальная цель визита главы Беларуси в Китай, это "обсуждение дальнейшего сотрудничества, углубление двусторонних отношений в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и политической сфере".

Кроме того, Беларусь претендует на место в организации ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), а глава МИД Беларуси заявил, что членство в организации является приоритетом на 2023 год,

– сообщил он.

По мнению собеседника, это говорит о том, что Лукашенко нашел себе нового хозяина. И это плевок в сторону Владимира Путина. Белорусский диктатор демонстрирует, что у него есть возможность сменить себе хозяина и уйти из сферы влияния России.

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Белоруссии придется дистанцироваться от России

Он отметил, что Китай с удовольствием примет Беларусь под свое влияние. Это небольшая страна и многое инвестировать в нее не потребуется. Она расположена почти в центре Европы. Для Китая это мечта создать плацдарм для вхождения в европейский рынок.

Единственный недостаток в том, что Беларусь не имеет выхода к морю,

– заметил Жданов.

Эксперт вспомнил, еще при Януковиче Китай предлагал Украине стать его плацдармом для экспансии на европейские рынки. Пекин тогда обещал инвестировать в Украину 7 или 8 миллиардов долларов и построить в Крыму самый глубоководный порт в Черном море, чтобы туда могли заходить лодки любого водоизмещения.

Поскольку у Беларуси нет собственного моря, то в случае сотрудничества с Китаем, ей придется договариваться со странами Балтии или с Украиной. Польша вряд ли пойдет на такие контакты,

– считает он.

Но, по словам Олега Жданова, Беларуси нужно дистанцироваться от России и подружиться с Пекином. И это реальный вызов для Путина, потому что такой дерзости от Лукашенко, наверное, никто не ожидал.

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