Пекин уже давно инвестирует и налаживает контакты с Минском. Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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Почему Лукашенко едет в Китай

Последняя встреча главы Китая Си Цзиньпина с Лукашенко состоялась на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде еще в сентябре 2022 года. Там они подписали соглашение о сотрудничестве.

Этот документ является одним из тех, которые определяют сотрудничество стран для того, чтобы Беларусь оставалась транзитным государством, через которое Китай может поставлять товары в Европу,

– сообщил Клочок.

По его мнению, для Китая Беларусь является окном в Европу, а не в Россию. Так, если Пекин захочет поставлять что-то в страну-агрессор, то помощь Минска или обеспечение какой-то прозрачности ему не потребуется. Однако это вовсе не означает, что КНР не боится санкционной политики по отношению к ней, это другая история.

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"Здесь история о том, как Китай может и дальше иметь свой интерес в Беларуси", – подчеркнул политический эксперт.

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