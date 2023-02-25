Пекин уже давно инвестирует и налаживает контакты с Минском. Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.
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Почему Лукашенко едет в Китай
Последняя встреча главы Китая Си Цзиньпина с Лукашенко состоялась на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде еще в сентябре 2022 года. Там они подписали соглашение о сотрудничестве.
Этот документ является одним из тех, которые определяют сотрудничество стран для того, чтобы Беларусь оставалась транзитным государством, через которое Китай может поставлять товары в Европу,
– сообщил Клочок.
По его мнению, для Китая Беларусь является окном в Европу, а не в Россию. Так, если Пекин захочет поставлять что-то в страну-агрессор, то помощь Минска или обеспечение какой-то прозрачности ему не потребуется. Однако это вовсе не означает, что КНР не боится санкционной политики по отношению к ней, это другая история.
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"Здесь история о том, как Китай может и дальше иметь свой интерес в Беларуси", – подчеркнул политический эксперт.
Клочок объяснил, зачем Лукашенко едет в Пекин: смотрите видео
Визит Лукашенко в Китай: что известно
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует посетить Китай 28 февраля – 2 марта. В его администрации сообщили, что этот визит станет продолжением многолетнего "курса на развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества" стран.
- В рамках встречи запланированы переговоры, которые пройдут в узком и расширенном кругах. Лукашенко планирует с Си Цзиньпинем проанализировать достигнутое и рассмотреть максимальную реализацию на практике потенциала нового уровня в отношениях.
- Следует заметить, что эти переговоры запланированы в период, когда Пекин рассматривает вопросы поставки оружия Москве. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Китай думает оказывать российским военным "летальную поддержку".