Об этом для 24 Канала рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

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"Против Беларуси также действуют санкции и это не означает, что Россия может обходить свои санкции через Лукашенко. Для этого Кремль использовал Турцию, Армению, Грузию", – сказал Ус.

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Выгодно ли использовать Лукашенко

По словам Уса, в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Лондоне ясно понимают, что Лукашенко является союзником Путина. Эксперт рассказал, что есть четкая ось зла между Москвой и Минском. К ним присоединяется Тегеран, хотя даже Иран воздержался на голосовании ООН.

Это сигнал Москве, что от них удаляются. Британская разведка уже заявила, что в России отсутствуют иранские дроны, потому что, вероятно, Тегеран отказался их предоставлять. Не думаю, что для России выгодно использовать Лукашенко как посредника. Кремль может попробовать, но я не уверен, что это удастся, – считает Ус.

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