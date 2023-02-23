В Нью-Йорке 23 февраля прошло заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Во время него участники организации одобрили предложенную Киевом резолюцию, в которой содержится "формула мира" президента Владимира Зеленского.

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ООН приняла важную резолюцию и поддержала украинскую "формулу мира"

Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины и закреплять основные положения украинской "формулы мира".

За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран-членов ООН. Только 7 стран проголосовали против.

Главное из текста резолюции, принятой ООН Резолюция подтверждает "приверженность ООН суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

Документ призывает Россию "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины", "прекратить военные действия" и немедленно прекратить атаки на объекты критической инфраструктуры Украины и все умышленные удары по гражданским объектам, в частности, домам, школам и больницах.

Полный обмен военнопленными, освобождение всех незаконно задержанных лиц и возврат всех принудительно перемещенных и депортированных гражданских лиц, в том числе детей.

Обеспечить ответственность за самые тяжкие преступления по международному праву, совершенные на территории Украины путем проведения надлежащих, справедливых и независимых расследований и судебного преследования на национальном или международном уровне.

Какие страны проголосовали против

Как сообщалось выше, из 193 стран-членов резолюцию поддержала 141 страна. Интересно, что среди них Сербия и Венгрия.​ Еще 31 государство воздержалось от голосования.

В то же время против резолюции проголосовали 7 стран: Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали.



Как страны голосовали за резолюцию / Скриншот по видео

В частности, Минск предлагал заменить в тексте резолюции словосочетание "агрессию России" на "военные действия в Украине", а также исключить требование к стране-агрессоре немедленно вывести свои войска из Украины. Все поправки, внесенные Беларусью, отклонили.