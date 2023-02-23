В Нью-Йорке 23 февраля прошло заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Во время него участники организации одобрили предложенную Киевом резолюцию, в которой содержится "формула мира" президента Владимира Зеленского.
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ООН приняла важную резолюцию и поддержала украинскую "формулу мира"
Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины и закреплять основные положения украинской "формулы мира".
За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран-членов ООН. Только 7 стран проголосовали против.
Какие страны проголосовали против
Как сообщалось выше, из 193 стран-членов резолюцию поддержала 141 страна. Интересно, что среди них Сербия и Венгрия. Еще 31 государство воздержалось от голосования.
В то же время против резолюции проголосовали 7 стран: Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали.
Как страны голосовали за резолюцию / Скриншот по видео
В частности, Минск предлагал заменить в тексте резолюции словосочетание "агрессию России" на "военные действия в Украине", а также исключить требование к стране-агрессоре немедленно вывести свои войска из Украины. Все поправки, внесенные Беларусью, отклонили.
Тем временем в России уже завивают, называя эту резолюцию "антироссийской".