У Нью-Йорку 23 лютого відбулося засідання Генеральної Асамблеї ООН. Під час нього учасники організації схвалили запропоновану Києвом резолюцію, у якій міститься "формула миру" президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє 24 Канал.
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ООН ухвалила важливу резолюцію й підтримала українську "формулу миру"
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає Росію зупинити бойові дії та вивести свої війська з України та закріплює основні положення української "формули миру".
За резолюцію проголосували 141 зі 193 країн-членів ООН. Лише 7 країн проголосували проти.
Які країни проголосували проти
Як повідомлялось вище, зі 193 країн-членів резолюцію підтримала 141 країна. Цікаво, що серед них є Сербія та Угорщина. Ще 31 держави утримались від голосування.
Натомість проти резолюції проголосували 7 країн: Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі.
Як країни голосували за резолюцію / Скриншот з відео
Зокрема Мінськ пропонував замінити в тексті резолюції словосполучення "агресію Росії" на "військові дії в Україні", а також виключити вимогу до країни-агресорки негайно вивести свої війська з України. Усі поправки, які внесла Білорусь, відхилили.
Тим часом у Росії вже завивають, називаючи цю резолюцію "антиросійською".