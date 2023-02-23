Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час свого виступу на спецсесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Там він представив проєкт резолюції про "Принципи, що лежать в основі всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні".

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Кулеба закликав країни стати на бік Статуту ООН та міжнародного права

Міністр закордонних справ представив в ООН проєкт резолюції про мир в Україні. У неї ввійшли ключові положення формули Володимира Зеленського.

Якщо світ підтримає Україну, вона зможе повернути свої кордони, відновить повагу до Статуту ООН та позбавить агресора бажання нападати. Водночас, якщо міжнародні партнери не допоможуть, усе "потоне в хаосі".

Не можна порушувати принцип територіальної цілісності... Світ потоне в хаосі, якщо ми допустимо силову зміну кордонів, прикриваючись політичною доцільністю чи симпатією до агресорів,

– констатував Кулеба.

Вже рік українська держава ефективно захищається від набагато сильнішого ворога. Зараз настає вирішальний момент, коли партнери можуть і мають продемонструвати свою підтримку не на словах, а на ділі та довести, що вони підтримують Статут ООН.

Глава українського МЗС додав, що деякі присутні бажають "дружити й з Україною, і з Росією", однак так не вийде. Мовиться не лише про Україну, але й про те, щоб підтримати та захистити фундаментальні принципи ООН.

Проблема в тому, що у цій війні немає двох рівних сторін. Є агресор і жертва. Я розумію, що ще є деякі країни, які з різних причин не хочуть стати на бік України. Але мова не про це. Йдеться про те, щоб стати на бік Статуту ООН, стати на бік міжнародного права,

– пояснив міністр.

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Які положення резолюції щодо миру в Україні

Проєкт резолюції Генасамблеї ООН щодо миру в Україні містить усі головні ідеї, передбачені формулою Володимира Зеленського. Зокрема у документі чітко вказано, що Росія повинна вивести свої війська з українських територій, а дії країни-агресорки отримують виразну класифікацію.

Відповідаючи на запитання Укрінформу про основні тези, які міністр хоче донести під час перебування у Нью-Йорку, Кулеба розповів, що на засіданні він передасть два основні сигнали.

Перше – це формула миру Президента Зеленського. Друге – це нагода звернутися до країн так званого глобального Півдня – Африки, Азії, Латинської Америки. Я дуже добре знаю стан їхніх думок, питань, сумнівів та деякі необґрунтовані позиції,

– констатував Кулеба.

Що ще відомо про резолюцію Генасамблеї ООН