Кулеба заявив, що для України дуже важливо повернути Крим, зазначивши, що там війна почалася і там вона закінчиться. Щодо шляху повернення півострова, то, як сказав глава МЗС, є військовий і дипломатичний.

Дивіться також Чи може Росія застосувати "ядерку", якщо Україна деокупує Крим: відповідь прем'єра Нідерландів

Кулеба допускає військове повернення Криму

"Дуже важливо, щоб ми повернули Крим. Ця війна почалася в Криму і там і закінчиться. Питання лише в тому, як це буде зроблено: військовим чи дипломатичним шляхом", – заявив Кулеба.

Водночас очільник МЗС застеріг від спекуляцій на тему Криму. Зокрема, він пояснив, що питаннями про те, що Крим має особливий статус, журналістими просувається російський наратив.

Ставлячи це питання, ви підтримуєте російський наратив про те, що Крим має особливий статус. Це саме те, чого хочуть росіяни. Це пастка!,

– зазначив міністр.

Коли Україна може повернути Крим