Кулеба заявив, що для України дуже важливо повернути Крим, зазначивши, що там війна почалася і там вона закінчиться. Щодо шляху повернення півострова, то, як сказав глава МЗС, є військовий і дипломатичний.
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Кулеба допускає військове повернення Криму
"Дуже важливо, щоб ми повернули Крим. Ця війна почалася в Криму і там і закінчиться. Питання лише в тому, як це буде зроблено: військовим чи дипломатичним шляхом", – заявив Кулеба.
Водночас очільник МЗС застеріг від спекуляцій на тему Криму. Зокрема, він пояснив, що питаннями про те, що Крим має особливий статус, журналістими просувається російський наратив.
Ставлячи це питання, ви підтримуєте російський наратив про те, що Крим має особливий статус. Це саме те, чого хочуть росіяни. Це пастка!,
– зазначив міністр.
Коли Україна може повернути Крим
- Глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що навесні відбудуться вирішальні бої в Україні. За словами Буданова, до літа 2023 року Україна може повернути Крим.
- Як кажуть експерти, першим кроком на шляху до повернення Криму може стати визволенням Мелітополя. За словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Сергія Грабського, з визволенням Мелітополя фактично розвалюється таке поняття як південний фронт противника.
- Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна прагне деокупувати Крим, як і решту територій, які загарбала Росія. Для цього нашим військовим потрібна далекобійна зброя. У цьому контексті в України є певні домовленості з Британією і США.
- Що важливо, за повернення Криму виступають на Заході, заявляючи, що Україні потрібно повернути півострів, щоб не створити прецедент. Колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес заявив, що битва за Крим може стати вирішальною у війні України з Росією.