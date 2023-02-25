Про це для 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
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"Проти Білорусі також діють санкції й це не означає, що Росія може обходити свої санкції через Лукашенка. Для цього Кремль використовував Туреччину, Вірменію, Грузію", – сказав Ус.
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Чи вигідно використовувати Лукашенка
За словами Уса, у Вашингтоні, і в Брюсселі, і в Лондоні чітко розуміють, що Лукашенко є союзником Путіна. Експерт розповів, що є чітка вісь зла між Москвою і Мінськом. До них долучається Тегеран, хоча навіть Іран утримався на голосуванні ООН.
Це сигнал Москві, що від них віддаляються. Британська розвідка вже заявила, що в Росії відсутні іранські дрони, бо, ймовірно, Тегеран відмовився їх надавати. Не думаю, що для Росії вигідно використовувати Лукашенка як посередника. Кремль може спробувати, але я не впевнений, що це вдасться, – вважає Ус.
Що відомо про плани Лукашенка поїхати в Китай
- Білоруський диктатор заявив, що хоче зміцнювати дружбу з Китаєм, тому запланував поїздку на 28 лютого – 2 березня.
- Зокрема, за словами Лукашенка, Білорусь з Китаєм мають реагувати на найгостріші виклики у сучасній міжнародній ситуації.
- У Білорусі анонсували теми, які хоче обговорити Лукашенко в Китаї. Мовиться про питання розвитку торговельно-економічного, інвестиційного та гуманітарного співробітництва, "масштабні проєкти".