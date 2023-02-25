Про це для 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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"Проти Білорусі також діють санкції й це не означає, що Росія може обходити свої санкції через Лукашенка. Для цього Кремль використовував Туреччину, Вірменію, Грузію", – сказав Ус.

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Чи вигідно використовувати Лукашенка

За словами Уса, у Вашингтоні, і в Брюсселі, і в Лондоні чітко розуміють, що Лукашенко є союзником Путіна. Експерт розповів, що є чітка вісь зла між Москвою і Мінськом. До них долучається Тегеран, хоча навіть Іран утримався на голосуванні ООН.

Це сигнал Москві, що від них віддаляються. Британська розвідка вже заявила, що в Росії відсутні іранські дрони, бо, ймовірно, Тегеран відмовився їх надавати. Не думаю, що для Росії вигідно використовувати Лукашенка як посередника. Кремль може спробувати, але я не впевнений, що це вдасться, – вважає Ус.

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