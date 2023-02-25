Візит запланований на 28 лютого – 2 березня. За словами Лукашенка, вони планують співпрацювати й у політичній сфері, щоб "реагувати" на найгостріші виклики у сучасній міжнародній ситуації.

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Що відомо про візит Лукашенка

Цей візит стане продовженням багаторічного курсу на розбудову відносин дружби та взаємовигідного співробітництва з Китайською Народною Республікою,

– заявили в адміністрації самопроголошеного президента Білорусі.

Там також пригадали, що Лукашенко в вересні 2022 року вже зустрічався з китайською стороною на полях саміту Шанхайської організації. Тоді Мінськ та Пекін ухвалили спільну декларацію про виведення відносин на новий рівень – "всепогодного та всебічного стратегічного партнерства".

Що планує "вирішити" Лукашенко цього разу

Лукашенко планує з Сі Цзіньпінем аналізувати досягнуте та розглянути максимальну реалізацію на практиці потенціалу нового рівня у відносинах. Перемовини пройдуть у вузькому та розширеному колах.

У центрі перемовин мають бути:

питання розвитку торговельно-економічного, інвестиційного та гуманітарного співробітництва;

реалізація спільних "масштабних проєктів";

взаємодія у політичній сфері та "реагування на найбільш гострі виклики у сучасній міжнародній обстановці".

Варто зауважити, що ці перемовини заплановані у той період, коли Китай розглядає питання постачання Росії зброї. Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен говорив, що Китай думає, чи надавати російським військовим "летальну підтримку".

Вже 25 лютого CNN у розслідуванні з'ясували, що Китай, ймовірно, ще не ухвалив остаточного рішення про передачу техніки Росії. Однак переговори щодо ціни та обсягів поставок тривають.

Попередньо відомо, що перемовини стосуються постачання Росії безпілотників, артилерії та боєприпасів (найімовірніше – для стрілецької зброї, а не для артилерії).

Також видання Der Spiegel писало, що Росія, напевно, веде переговори з китайською компанією Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology про закупівлю 100 ударних безпілотників. Їх можуть передати вже навесні.

Ба більше, американська розвідка отримала інформацію, яка свідчить про те, що Пекін схиляється на користь передачі озброєння.

Зверніть увагу! Китай надав Україні "мирний план". Володимир Зеленський заявив, що там є пункти, з якими можна працювати, однак є такі, з якими не погодиться увесь світ. Джо Байден відкинув "мирний план" Китаю, заявивши: "Якщо Путін аплодує цьому, то як це може бути добре?".