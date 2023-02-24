Дейнеко – голова Держприкордонслужби України – розповів, що зустрівся з білоруським колегою 19 лютого. Тоді українські прикордонники вже розуміли: повномасштабне вторгнення от-от почнеться.

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Я довів йому нашу інформацію, попросив передати її самоназваному президенту Лукашенку, тим більше, що той теж є прикордонником,

– зауважив Дейнеко.

Він нагадав, що Лукашенко проходив строкову службу у прикордонних військах КДБ СРСР. Дейнеко дав колезі послухати деякі матеріали, перехоплення розмов російських військовослужбовців.

Білоруський колега запевнив Дейнеко, що такого "точно не може бути" та він того ж дня доповість Лукашенку. Водночас голова Держприкордонслужби України розумів: йому брешуть. Це була остання розмова.

Зауважте! Росія використовує територію Білорусі для атак по Україні. Зокрема, запускає з території країни ракети та БПЛА.

Росія хоче встановити повний контроль над Білоруссю

Кремль хоче встановити повний контроль над Білоруссю. За задумом бункерного діда та його посіпак, це має статися до 2030 року. На той час країна-терористка хоче повністю контролювати білоруське законодавство, війська, мову, освіту.

Водночас це – надто оптимістично з боку Кремля: думати, що Росія існуватиме аж до 2030 року.