Ба більше, Владімір Путін навіть планує контролювати зовнішню політику Мінська та керувати нею у своїх інтересах. Експерти вважають, що документ виглядає правдоподібно і його слід сприймати серйозно.

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Що планує Росія щодо Білорусі

Група журналістів із різних країн світу отримала доступ до внутрішнього документа влади Росії "Стратегічні цілі Росії на білоруському напрямку".

За їхніми даними, стратегію з інтеграції Білорусі до Росії розробляли в адміністрації президента спільно із СЗР, ФСБ, ГРУ та Генштабом зс Росії у 2021 році.

Згідно з російським документом Владімір Путін запланував до 2030 року:

адаптувати білоруське законодавство під російське;

керувати зовнішньою політикою республіки на користь Росії;

збільшити військову присутність біля Білорусі;

домогтися верховенства російської мови над білоруською;

роздати білорусам російське громадянство.

Тобто досягнути всіх цих цілей Кремль планував протягом 9 років – до 2030 року.

Російське керівництво збиралося змінити владу в Україні та на хвилі успіху остаточно поглинути Білорусь,

– вважає співрозмовник одного з видань-партнерів "Досьє" у розвідці.

Що містить російський документ

"Стратегічні цілі Росії на білоруському напрямку" складаються з 17 сторінок. Там є завдання різної терміновості:

короткострокові – до 2022 року;

середньострокові – до 2025 року;

довгострокові – до 2030 року.

Згідно з документом, ключову роль у планах Кремля відіграє договір "Союзна держава". Адже через нього Росія планує наростити свої сили у Білорусі.

Наприклад, до кінця 2022 року перед адміністрацією президента стояло завдання переконати білоруське керівництво у необхідності роботи над "Союзною державою". Окрім того, Кремль поставив перед собою ще багато завдань. Зокрема:

російська розвідка має обмежити вплив "націоналістичних та прозахідних" си л, завершити реформу білоруської Конституції з урахуванням інтересів Росії, закріпити проросійські настрої у військових та політичних елітах і серед населення;

л, завершити реформу білоруської Конституції з урахуванням інтересів Росії, закріпити проросійські настрої у військових та політичних елітах і серед населення; адміністрація президента збирається забезпечити контроль над інформаційним простором Білорусі до 2030 року. Зокрема, за допомогою збільшення кількості російських ЗМІ у Білорусі та посилення російського інформаційного впливу серед населення;

Білорусі до 2030 року. Зокрема, за допомогою збільшення кількості російських ЗМІ у Білорусі та посилення російського інформаційного впливу серед населення; Росія має намір запровадити спрощену процедуру видачі російських паспортів білоруським громадянам;

білоруським громадянам; до 2030 року Росія сподівається відкрити в Білорусі пункти здачі російського Єдиного державного екзамену ;

; відкрити нові центри науки та культури у Могильові, Гродно та Вітебську. Ймовірно, філії "Росспівробітництва", які часто є прикриттям російських розвідників та "агентів впливу".

Росія усвідомлює, що Білорусь намагається зупинити ці процеси. Дещо з цього видно публічно, наприклад, затягування процесу політичної інтеграції. Але Росія продовжує свій тиск (на Білорусь – 24 Канал), незважаючи ні на що,

– заявив співрозмовник іноземних журналістів.