Від кого вони мають захищатись самопроголошений президент Білорусі не каже. Тільки запевняє, як пишуть пропагандисти, що у "ополчення" можуть увійти навіть жінки та ті, хто не вміє тримати зброю в руках, інформує 24 Канал.

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Що відомо про "ополчення" Лукашенка

Я вже не раз казав: кожен чоловік (та й не лише чоловік) повинен уміти, як мінімум, поводитися зі зброєю. Хоча б для того, щоб у разі потреби захистити свою сім'ю, свій будинок, рідний куточок землі та, якщо знадобиться, країну, без якої не буде ні куточка, ні вдома, нічого іншого,

– каже Лукашенко.

Далі так званий міністр оборони країни Віктор Хренін перелічує, що нібито, в умовах воєнного стану це "ополчення" повинне:

підтримувати правопорядок на територіях, які найменшою мірою будуть охоплені органами внутрішніх справ та військами;

дати громадянам Білорусі, яких не мобілізують, можливість брати участь в "обороні" країни.

Також Хренін розповідає, що так зване "народне ополчення" має формуватись на місцях. Керувати ним має губернатор, голова райвиконкому, сільської ради спільно із представниками так званого Міністерства внутрішніх справ, насамперед – дільничні на місцях.

Причому в Хреніна немає обмеження щодо того, хто може вступати в так зване "ополчення" Лукашенка. Він, подібно до Путіна, не перебирає людьми. Так, туди може увійти:

мобілізаційний ресурс, який перебуває на обліку у військових комісаріатах. Адже, мовляв, не всіх зачепить мобілізація;

перш за все – люди, які вже навчені та вміють володіти зброєю;

ті люди, які не пройшли військового вишколу, у тому числі – жінки.

Набрати Лукашенко планує 100 – 150 тисяч людей. Також вони цинічно кажуть, що не виключено, що "добровольців" може бути більше. Всі вони мають жити вдома та працювати. Їх призначають для "виконання завдань у тому місці, де сформовані".

Хренін заявив, що списки "народного ополчення" складуть вже зараз. З ними також будуть проводити "контрольні, перевіркові заходи". У Лукашенка запевнили, що цих "ополченців" можуть навчити у короткий проміжок часу.

Загалом, вважаю, що народне ополчення, яке ми створюємо, доповнить та підвищить можливість тієї ж територіальної оборони та покращить якість виконання завдань із забезпечення захисту нашої країни,

– заявив Хренін.

За його даними, цим людям видадуть зброю. Також у них буде екіпірування та засоби зв'язку.

Зверніть увагу! Алєксандр Лукашенко нещодавно заявив, що нібито Мінськ піде війною на Україну тільки в тому випадку, якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати. Також Лукашенко заявив, що нібито Київ був лише приводом для розв'язання війни, до якої штовхав Захід. Однак Віталій Портніков, проаналізувавши слова Лукашенка, сказав, що їх не варто сприймати буквально та назвав його особистим поштарем Путіна.