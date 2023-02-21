Более того, Владимир Путин даже планирует контролировать внешнюю политику Минска и руководить ею в своих интересах. Эксперты считают, что документ выглядит правдоподобно, и его следует воспринимать серьезно.

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Что планирует Россия по поводу Беларуси

Группа журналистов из разных стран мира получила доступ к внутреннему документу властей России "Стратегические цели России на белорусском направлении".

По их данным, стратегию по интеграции Беларуси в Россию разрабатывали в администрации президента совместно с СВР, ФСБ, ГРУ и Генштабом России в 2021 году.

Согласно российскому документу Владимир Путин запланировал к 2030 году:

адаптировать белорусское законодательство под российское;

управлять внешней политикой республики в пользу России;

увеличить военное присутствие на территории Беларуси;

добиться верховенства российского языка над белорусским;

раздать белорусам российское гражданство.

Достичь всех этих целей планировалось в течение девяти лет – к 2030 году,

– говорится в сообщении.