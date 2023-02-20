Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, зараз між двома диктаторами досить напружені стосунки, бо Лукашенко не виконує усіх вказівок Путіна.

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Лукашенко міг тримати Макея для перемовин із Заходом

Жирнов зазначив, що між двома диктаторами зараз напружені стосунки. Путін вимагає від Лукашенка вступу білоруської армії у війну проти України. Хоч самопроголошений президент підтримує Путіна та повністю залежить від нього, але не поспішає виконувати його наказ.

Ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов зауважив: з різних джерел йому відомо, що Лукашенко дуже не хотів летіти до Путіна у Москву, але російський диктатор натиснув на нього. Під час пресконференції Путін сказав: "Ось ви й приїхали", а нелегітимний білоруський президент відповів: "Як я можу не приїхати?".

На думку Жирнова, саме Путін міг віддати наказ вбити Макея, щоб Лукашенко втратив канал для перемовин із Заходом.

Лукашенко хитрий, завжди грав між двома "мамками". Особливо у перші 10 – 15 років. Він завжди мав вихід на захід Європи. Коли Путін на нього занадто давив, тоді він звертався до Європи та отримував звідти гроші. Це обрізали після 2020 року, коли всі визнали неправильними перевибори Лукашенка,

– зауважив він.

Тому Сергій Жирнов припустив, що Лукашенко міг тримати Макея саме для перемовин із країнами Заходу.

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Макей помер не через стан здоров’я

Жирнов пригадав, що Макей летів на засідання ОДКБ у Вірменію, але в окремо від Лукашенка. Саме після того, як він звідти повернувся, помер. Крім того, як свідчать різні джерела, здоров’я Макея було у хорошому стані.

"Ми отримали підтвердження, що це смерть не через здоров’я. Бо вони (влада Білорусі – 24 Канал) говорили, що він давно хворів. Людину, яка давно хворіє, одразу видно, що б він не говорив та що б не робив. Не було видно, що Макей давно хворів. Тут або вбивство, або самовбивство", – переконаний він.

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