Такое мнение в эфире 24 Канала выразил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, сейчас между двумя диктаторами достаточно напряженные отношения, потому что Лукашенко не выполняет все указания Путина.

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Лукашенко мог держать Макея для переговоров с Западом

Жирнов отметил, что между двумя диктаторами сейчас напряженные отношения. Путин требует от Лукашенко вступления белорусской армии в войну против Украины. Хотя самопровозглашенный президент поддерживает Путина и полностью зависит от него, но не спешит выполнять его приказ.

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов отметил: из разных источников ему известно, что Лукашенко очень не хотел лететь к Путину в Москву, но российский диктатор надавил на него. Во время пресс-конференции Путин сказал: "Вот вы и приехали", а нелегитимный белорусский президент ответил: "Как я могу не приехать?".

По мнению Жирнова, именно Путин мог отдать приказ убить Макея, чтобы Лукашенко потерял канал для переговоров с Западом.

Лукашенко хитрый, всегда играл между двумя "мамками". Особенно в первые 10 – 15 лет. У него всегда был выход на запад Европы. Когда Путин на него слишком давил, он обращался к Европе и получал оттуда деньги. Это обрезали после 2020 года, когда все сочли неправильными перевыборы Лукашенко,

– заметил он.

Поэтому Сергей Жирнов предположил, что Лукашенко мог держать Макея для переговоров со странами Запада.

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Макей умер не из-за состояния здоровья

Жирнов вспомнил, что Макей летел на заседание ОДКБ в Армению, но отдельно от Лукашенко. Именно после того, как он вернулся оттуда, умер. Кроме того, как свидетельствуют разные источники, здоровье Макея было в хорошем состоянии.

"Мы получили подтверждение, что это смерть не из-за здоровья. Потому что они (власти Беларуси – 24 Канал) говорили, что он давно болел. Человека, давно болеющего, сразу видно, что бы он не говорил и что бы ни делал. Не было видно, что Макей давно болел. Здесь или убийство, или самоубийство", – убежден он.

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