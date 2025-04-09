Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, Украина до сих пор существенно сотрудничает с различными странами НАТО.

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Что делать Украине со вступлением в НАТО

Как отметил Свитан, Украине в любом случае нужно стремиться присоединиться к Альянсу. Тут альтернатив нет.

Несмотря на заявления Трампа, наше государство продолжает приближаться к НАТО. А, возможно, потом сложатся условия, когда Соединенные Штаты будут положительно относиться к присоединению Украины.

Нам однозначно нужно стремиться в НАТО. И технически нас уже приняли. У нас есть много натовского вооружения. Также было неплохое предложение заменить американские войска в Европе на украинские. Наши войска вполне смогут обеспечить стабилизационные механизмы после окончания войны, которую развязала Россия,

– отметил Свитан.

Напомним, недавно чиновник НАТО в анонимном разговоре с журналистами заявил, что политика отношений с Украиной остается неизменной. Путь Украины в НАТО является необратимым.