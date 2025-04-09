Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, Україна досі суттєво співпрацює з різними країнами НАТО.

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Що робити Україні з вступом в НАТО

Як наголосив Світан, Україні у будь-якому випадку потрібно прагнути приєднатися до Альянсу. Тут альтернатив немає.

Попри заяви Трампа, наша держава продовжує наближатися до НАТО. А, можливо, потім складуться умови, коли Сполучені Штати будуть позитивно ставитися до приєднання України.

Нам однозначно потрібно прагнути в НАТО. І технічно нас вже взяли. У нас є багато натівського озброєння. Також була непогана пропозиція замінити американські війська в Європі на українські. Наші війська цілком зможуть забезпечити стабілізаційні механізми після закінчення війни, яку розв'язала Росія,

– зазначив Світан.

Нагадаємо, нещодавно чиновник НАТО в анонімній розмові з журналістами заявив, що політика відносин з Україною залишається незмінною. Шлях України до НАТО є незворотним.