Об этом Нейт Вэнс, бывший американский морской пехотинец, доброволец российско-украинской войны в составе ВСУ, рассказал 24 Каналу, отметив, что сейчас его главной задачей является рассказывать о реальной ситуации на фронте. Американцы должны понять важность поддержки нашей страны.

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Почему брат Вэнса уехал из Украины

Нейт Вэнс отметил, что люди в Украине всегда были очень любезны к нему. Особенно ему запомнились украинские города, где было много собак. Интересно, что, по его словам, кофе в Украине вкуснее, чем в Соединенных Штатах.

В нашей стране брат вице-президента США теперь имеет много друзей, которые все еще находятся на фронте. Сейчас общаться и взаимодействовать с ними достаточно трудно.

Я вложил много времени и усилий, а потом ушел (уехал в США – 24 Канал). Это был вопрос безопасности. Однако есть ощущение, что не до конца все выполнил,

– подчеркнул он.

Нейт Вэнс заметил, что ему трудно осознать, что он не достиг того на фронте, чего хотел бы. Однако сейчас, по его мнению, лучшим вкладом для Украины будет его "голос" и иллюстрация вещей, которые могли бы изменить ситуацию для украинских военных в окопах.

Он отметил, что опыт пребывания в Украине ему показал, что украинцы – люди, которые ориентируются на семейные ценности. Между тем американцы часто не понимают важности поддержки Украины, и что именно Россия является препятствием для мира.

Администрация (США – 24 Канал) начинает это понимать сейчас. Думаю, она понимала это с начала, но до сих пор имеет целью обеспечить выход к миру или предоставить возможность это сделать. Если россияне не соскочат с этой рампы, мы пересмотрим, как с этим бороться,

– сказал Нейт Вэнс.

Он добавил, что сейчас мир должен осознать важную вещь – Россия не является другом ни для США, ни для Европы. Россияне видят в других странах только врагов и будут делать соответствующие действия к этому. Успехи оккупантов только будут их мотивировать делать больше.

Кстати, ранее Нейт Вэнс обратился к своему брату и призвал США давить именно на страну-агрессора. Он объяснил, что если мир даст шанс России сделать себя мощнее, она это сделает.