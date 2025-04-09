Однако россияне не могут их нарастить из-за активных действий на других направлениях. Подробно о ситуации 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь.

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Какова цель наступления россиян на Сумскую и Харьковскую области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска уже начали наступление на Сумскую и Харьковскую области, о котором недавно предупреждал президент Владимир Зеленский.

Как отметил Самусь, активные боевые действия в этом районе происходили еще до начала Курской операции Вооруженных Сил Украины в августе 2024 года. Она была частично инициирована для того, чтобы упредить возможное российское наступление на Сумскую область, которое готовилось с прошлого года.

Поэтому украинские силы начали наступление в Курской области, а затем – в Белгородской. С тех пор Россия значительно усилила свою группировку в этом районе, увеличив количество войск до 60 – 70 тысяч.

Россияне пытаются выполнить задачу, поставленную Владимиром Путиным – создать "буферную зону" на украинской территории и не допустить наступление наших войск на Брянскую, Курскую и Белгородскую области.

В свою очередь Силы обороны также пытаются создать "буферную зону" на территории вышеупомянутых областей России, занимая выгодные тактические позиции: господствующие высоты и другие важные географические особенности местности. Происходят активные боевые действия в приграничных районах, на глубине около 10 – 15 километров.

Началось ли российское наступление? Активные боевые действия в этом районе продолжаются уже много месяцев,

– подчеркнул Михаил Самусь.

Это нельзя назвать отдельной операцией врага, это в основном тактические действия на глубину не более 20 – 30 километров. Они пока не имеют целью захват областных центров или создание плацдарма для наступления на Киев.

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Россия увеличивает свои силы возле Сумщины и Харьковщины, однако активные действия на других фронтах ограничивают возможности наращивания группировки в этом районе. Кремль требует от генералов успехов на всех направлениях, потому что российское наступление в 2024 году потерпело поражение, и не было достигнуто оперативной цели. Купянское, Лиманское и Волчанское направления – ни одно из них не стало победным для россиян.