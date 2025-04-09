Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий руководителя ЦПИ Андрея Коваленко. После заявления Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об активизации действий врага на северном направлении – общество начало говорить о вероятном наступлении непосредственно на Сумы и Харьков.

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Не путайте регионы с областными центрами

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что эти слова следует толковать корректно.

Комментируя ситуацию, руководитель Центра Андрей Коваленко отметил, что не стоит путать слова о Сумщине и Харьковщине с Сумами и Харьковом, ведь это совсем разные вещи.

Россияне действительно активизировались в направлении этих регионов уже довольно давно, но говорить о прямом наступлении на крупные города пока точно нельзя, - говорится в заметке.

В ЦПД отмечают: важно правильно толковать слова военных и не поддаваться панике из-за искаженной информации.

Напомним, ранее генерал Сырский подтвердил, что враг активизировался сразу на нескольких направлениях. По его словам, Россия пытается создать так называемую “буферную зону” на Сумщине, Харьковщине и Черниговщине. И это свидетельствует о стратегических намерениях, но не о мгновенном штурме областных центров.

Президент Владимир Зеленский также заявлял, что Россия готовит новое наступление на Сумскую и Харьковскую области. И теперь эти данные подтверждает главнокомандующий.