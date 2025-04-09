Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Александра Сырского в интервью для LB.

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Сырский ответил на заявление о "войне в тупике"

В начале ноября 2023 года на тот момент действующий главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал статью в The Economist. Она тогда произвела неоднозначное впечатление, ведь главком заявил, что "война зашла в тупик".

Сейчас в интервью Сырскому напомнили этот тезис. Так, журналисты отметили, что летом 2023 года ситуация на фронте была такой, что ни одна из сторон не может продвигаться. Причина этого – одинаковое технологическое оснащение. Журналисты добавили, что это напоминает события Первой мировой войны, когда армии каждой из сторон были одинаковыми по вооружению.

Сейчас Сырский отверг этот тезис. Он подчеркнул, что после оценки о "войне в тупике" ВСУ имели успех на фронте.

Вы сами можете оценить корректность этой оценки, потому что после этого было уже Курское наступление. И фактически он полностью воспроизвел ту наступательную операцию, которая была в Харькове,

– заявил Сырский.

К слову, в интервью Сырский заявил, что Россия фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области. Он пояснил, что об этом свидетельствует количество атак, которая выросла на этих участках фронта почти вдвое.