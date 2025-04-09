В феврале президент Зеленский заявил, что в прошлом году самая большая мобилизация за месяц составила – 30 тысяч человек. Планирует ли Украина повышать планку, ответил главком Сырский в интервью для LB.

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"Президент озвучил цифру, которую он озвучил. И это действительно та цифра, которой мы должны придерживаться. Враг ежемесячно увеличивает численность своих Вооруженных сил на 8-9 тысяч за счет контрактников. В некоторых регионах стоимость контракта достигает 40 тысяч долларов. А деньги для них - всегда стимул", – ответил Сырский.