У лютому президент Зеленський заявив, що минулого року найбільша мобілізація за місяць становила 30 тисяч осіб. Чи планує Україна підвищувати цю планку, відповів головком Сирський в інтерв'ю для LB, передає 24 Канал.

Дивіться також Воїни ГУР розбили окупантів на Запорізькому фронті: ефектні кадри влучної роботи

Якою в Україні має бути мобілізація

Генерал зауважив, що озвучена президентом цифра – це та, якої нам слід притримуватися.

Він наголосив, що росіяни щомісяця збільшують численність своїх збройних сил на 8 – 9 тисяч за рахунок контрактників.

У деяких регіонах, за словами Сирського, вартість контракту сягає 40 тисяч доларів. Генерал підкреслив, що гроші завжди стимул для окупантів.

Крім того, Росія продовжує активно залучати корейців до бойових дій на Курщині. Їх навчання та поповнення відбулося вже у щонайменше дві хвилі.

До слова, Сирський заявив, що весняний наступ Росії вже фактично розпочався. Противник збільшив удвічі кількість наступальних дій на усіх основних напрямках. Також є очевидним, що Кремль не відмовився від своїх цілей в Україні. Попри те, що тривають мирні переговори, він лише посилює атаки на фронті.