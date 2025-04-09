Однак росіяни не можуть їх наростити через активні дії на інших напрямках. Детально про ситуацію 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь.

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Яка мета наступу росіян на Сумщину і Харківщину

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська вже почали наступ на Сумську й Харківську області, про який нещодавно попереджав президент Володимир Зеленський.

Як зазначив Самусь, активні бойові дії в цьому районі відбувалися ще до початку Курської операції Збройних Сил України в серпні 2024 року. Вона була частково ініційована для того, щоб упередити можливий російський наступ на Сумську область, який готувався з минулого року.

Тому українські сили почали наступ в Курській області, а потім – у Білгородській. З того часу Росія значно посилила своє угруповання у цьому районі, збільшивши кількість військ до 60 – 70 тисяч.

Росіяни намагаються виконати завдання, поставлене Владіміром Путіним – створити "буферну зону" на українській території та не допустити наступ наших військ на Брянську, Курську та Білгородську області.

Своєю чергою Сили оборони також намагаються створити "буферну зону" на території вищезазначених областей Росії, займаючи вигідні тактичні позиції: панівні висоти та інші важливі географічні особливості місцевості. Відбуваються активні бойові дії в прикордонних районах, на глибині близько 10 – 15 кілометрів.

Чи почався російський наступ? Активні бойові дії в цьому районі продовжуються вже багато місяців,

– наголосив Михайло Самусь.

Це не можна назвати окремою операцію ворога, це в основному тактичні дії на глибину не більш як 20 – 30 кілометрів. Вони поки не мають на меті захоплення обласних центрів або створення плацдарму для наступу на Київ.

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Росія збільшує свої сили біля Сумщини та Харківщини, однак активні дії на інших фронтах обмежують можливості нарощування угруповання в цьому районі. Кремль вимагає від генералів успіхів на всіх напрямках, бо російський наступ у 2024 році зазнав поразки, і не було досягнуто оперативної цілі. Куп'янський, Лиманський та Вовчанський напрямки – жоден із них не став переможним для росіян.