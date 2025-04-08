Про це розповів начальник служби зв’язків із громадськістю 117-ї окремої бригади ТрО Дмитро Лантушенко у коментарі Радіо Свобода, передає 24 Канал. На Сумщині немає великих штурмових дій з боку російських військ, однак на території області регулярно діють малі диверсійно-розвідувальні групи, які використовують квадроцикли та баггі для просування вглиб регіону.

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На Сумщині продовжуються атаки диверсійних груп

Це тактика, коли росіяни намагаються перевірити позиції українських сил оборони на різних ділянках кордону.

За словами Лантушенка, хоча на Сумщині не відбуваються масові штурми, ці маленькі групи диверсантів намагаються прориватися на різних напрямках області – з півночі, з центру та півдня.

Такі операції часто відбуваються з використанням техніки, що дозволяє ДРГ швидко рухатися та захоплювати населені пункти. На додачу до таких атак, російські війська активно обстрілюють прикордонні райони, завдаючи значних пошкоджень цивільним об’єктам.

Як повідомила голова Юнаківської територіальної громади Сумщини Олена Сіма, обстріли не припиняються, а результати цієї агресії дуже болючі.

Дуже багато падає КАБів. Дуже багато знищено людського майна. Кожен день нищаться будинки, горять, розбиває їх,

– зазначила вона.

Сіма також спростувала інформацію про захоплення села Басівка російськими військами, зазначивши, що село залишається під контролем ЗСУ. Цю ж інформацію підтвердив і речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.