Про це Нейт Венс, колишній американський морський піхотинець, доброволець російсько-української війни в складі ЗСУ, розповів 24 Каналу, зауваживши, що зараз його головним завданням є розповідати про реальну ситуацію на фронті. Американці повинні зрозуміти важливість підтримки нашої країни.

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Чому брат Венса поїхав з України

Нейт Венс наголосив, що люди в Україні завжди були дуже люб'язні до нього. Особливо йому запам'ятались українські міста, де було багато собак. Цікаво, що, за його словами, кава в Україні смачніша, ніж в Сполучених Штатах.

В нашій країні брат віцепрезидента США тепер має багато друзів, які все ще перебувають на фронті. Зараз спілкуватись та взаємодіяти з ними досить важко.

Я вклав багато часу та зусиль, а потім пішов (поїхав у США – 24 Канал). Це було питання безпеки. Однак є відчуття, що не до кінця все виконав,

– підкреслив він.

Нейт Венс зауважив, що йому важко усвідомити, що він не досяг того на фронті, чого хотів би. Однак зараз, на його думку, найкращим вкладом для України буде його "голос" та ілюстрація речей, які б могли змінити ситуацію для українських військових в окопах.

Він зазначив, що досвід перебування в Україні йому показав, що українці – люди, які орієнтуються на сімейні цінності. Тим часом американці часто не розуміють важливості підтримки України, і що саме Росія є перешкодою для миру.

Адміністрація (США – 24 Канал) починає це розуміти зараз. Думаю, вона розуміла це від початку, але досі має на меті забезпечити вихід до миру або ж надати можливість це зробити. Якщо росіяни не зіскочать з цієї рампи, ми переглянемо, як з цим боротись,

– сказав Нейт Венс.

Він додав, що зараз світ повинен усвідомити важливу річ – Росія не є другом ні для США, ні для Європи. Росіяни вбачають в інших країнах лише ворогів і будуть робити відповідні дії до цього. Успіхи окупантів лише будуть їх мотивувати робити більше.

До речі, раніше Нейт Венс звернувся до свого брата та закликав США тиснути саме на країну-агресорку. Він пояснив, що якщо світ дасть шанс Росії зробити себе могутнішою, вона це зробить.