Таку думку 24 Каналу висловив двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса і колишній американський морський піхотинець Нейт Венс, зауваживши, що тиснути потрібно на Росію, а не на Україну. Якщо війну не зупинити належним способом, це може сильно зашкодити не лише Європі, а й США.

Дивіться також Зеленський розповів, чи вплинула пауза в обміні розвідданими на ситуацію на фронті

Нейт Венс застеріг США

Двоюрідний брат віцепрезидента США зазначив, що Росія – агресивна країна з імперськими амбіціями. Більшість американців незадоволені, що США витрачає велику кількість коштів на підтримку України. Однак проблема в тому, що Сполучені Штати виділяють більше, ніж реальна допомога, яку отримує наша країна. На думку Нейт Венса, безперечно є можливості для раціоналізації та підвищення ефективності процесу постачання підтримки.

Якщо світ дасть шанс Росії зробити себе могутнішою, вона це зробить,

– наголосив він.

Ба більше, якщо США не зможуть змусити Кремль зупинити війну, то Вашингтон повинен зберегти її на регіональному рівні та не дати можливості поширитись.

Двоюрідний брат віцепрезидента США зазначив, що якщо російсько-українська війна буде продовжуватись, це може призвести до безліч непередбачуваних наслідків. Малоймовірно, але війна може вийти за межі України.

Навіть якщо все, що відбувається, впливає на Європу, це все одно впливає на торгівлю та спосіб життя, який ведуть американці. Це якраз те, що треба захищати,

– підкреслив Нейт Венс.

Нагадаймо, що Україна погодилась на 30-денне припинення вогню, Владімір Путін заявив, що Росія теж підтримує пропозицію, але є "нюанси". Водночас Дональд Трамп повідомив, що якщо Кремль не погодиться на перемир'я, це буде невтішний момент для світу, адже припинення вогню – "перша стадія" переговорів.