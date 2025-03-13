Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву президента США під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Білому домі.

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Припинення вогню – "перша стадія" переговорів

Трамп зауважив, якщо Росія відмовиться від перемир'я, то це буде дуже невтішний момент.

Ми хотіли б домогтися припинення вогню з боку Росії... Багато деталей остаточної угоди вже обговорювали. Тепер подивимося, чи буде там Росія, і якщо ні, то це буде дуже невтішний момент для світу,

– заявив американський президент.

Він також назвав припинення вогню "першою стадією" переговорів.

Окрім того, Трамп розповів, що США та Україна уже обговорила багато деталей остаточної мирної угоди.

"Ми обговорювали з Україною ділянки землі, які будуть збережені і втрачені, і всі інші елементи остаточної угоди. Йдеться про електростанцію (Запорізька АЕС – 24 Канал), дуже велику електростанцію. Хто отримає електростанцію, хто отримає те і те. Тож, знаєте, це нелегкий процес", – сказав він.

Йшлося також про присутність Росії на окупованій українській території, а також вступ України в НАТО. Відповідь щодо останнього, каже Трамп, українська сторона знає "вже 40 років, якщо чесно".