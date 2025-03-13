Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента США во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

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Прекращение огня – "первая стадия" переговоров

Трамп заметил, если Россия откажется от перемирия, то это будет очень неутешительный момент.

Мы хотели бы добиться прекращения огня со стороны России... Многие детали окончательного соглашения уже обсуждали. Теперь посмотрим, будет ли там Россия, и если нет, то это будет очень неутешительный момент для мира,

– заявил американский президент.

Он также назвал прекращение огня "первой стадией" переговоров.

Кроме того, Трамп рассказал, что США и Украина уже обсудили много деталей окончательного мирного соглашения.

"Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, и все другие элементы окончательного соглашения. Речь идет об электростанции (Запорожская АЭС – 24 Канал), очень большую электростанцию. Кто получит электростанцию, кто получит то и то. Поэтому, знаете, это нелегкий процесс", – сказал он.

Речь шла также о присутствии России на оккупированной украинской территории, а также вступление Украины в НАТО. Ответ относительно последнего, говорит Трамп, украинская сторона знает "уже 40 лет, если честно".