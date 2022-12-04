Христо Грозев – журналист-расследователь – рассказал, что пока нет объективных данных, позволяющих сделать вывод о причине загадочной смерти Макея. В то же время он подчеркнул, что уже зафиксировали "несколько странных совпадений".
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Что подразумевает Грозев
Лишь за несколько дней до смерти Макея поступила "необычная утечка информации", что на Александра Лукашенко готовится покушение. Между тем, меньше чем через 2 дня поступила информация о смерти Макея. В то же время он был не слишком пожилым и точно не больным человеком.
Смерть Макея – главное
- Макей скончался в возрасте 64 лет. Информацию о его смерти опубликовали 26 ноября. Причины смерти не называют. Макей был активным приспешником Лукашенка. Он распространял его лживые нарративы и делал свои циничные и фейковые заявления.
- Сразу после смерти Макея заговорили, что это может быть предупреждение для самого Лукашенко. Говорят, что официальная Москва недолюбливала главу МИД Беларуси. Его отравление могло быть знаком, что время на исходе для самого Лукашенко.