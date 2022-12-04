Христо Грозев – журналіст-розслідувач – розповів, що наразі немає об'єктивних даних, які дозволяють зробити висновок про причину загадкової смерті Макея. Водночас він наголосив, що вже зафіксували "декілька дивних збігів".

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Що має на увазі Грозев

Лише за декілька днів до смерті Макея надійшов "незвичний витік інформації", що на Алєксанра Лукашенка готується замах. Тим часом менше аніж через 2 дні надійшла інформація про смерть Макея. Водночас він був не надто літньою та точно не хворою людиною.

Смерть Макея – головне