Таку думку 24 каналу озвучив російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. За його словами, вся російська пропагандистська машина ненавиділа Макея.

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Підтримував комунікацію з Заходом та Китаєм

Міністр закордонних справ Білорусі був найлояльнішим чиновником Лукашенка, його функцією була комунікація з Заходом. Ба більше, він підтримував відносини Лукашенка з Китаєм. Так, самопроголошений президент Білорусі прагнув підтримки територіальної цілісності своєї країни, як китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв Казахстану.

Для Москви він (Макей – 24 канал) був вкрай неприємною людиною. Московська пропагандистська машина з неприхованою зловтіхою зустріла його смерть,

– підкреслив російський публіцист.

На його думку, російський диктатор має відношення до смерті очільника білоруського МЗС. Тож наразі Путін, ймовірно, вважає, що так буде легше змусити Лукашенка взяти безпосередню участь у війні проти нашої держави. Однак це стане самогубним кроком для очільника Кремля.

Ліквідація Макея може бути реакцією на провал в Єревані

Піонтковський підкреслив, що останнім часом Путін дедалі частіше робить такі контрпродуктивні кроки як-от проведення мобілізації або анексія українських територій. До речі, часто це є реакцію на приниження, яких він зазнає.

Так, вищезазначені рішення були ухвалені після повернення російського диктатора з саміту в Самарканді, де він зазнав принижень від очільників країн-членів Шанхайської організації співробітництва.

Ліквідація Макея може бути реакцією на його (Путіна – 24 канал) провал в Єревані, де закінчила своє існування одна з останніх його так званих міжнародних організацій – ОДКБ, коли Пашинян демонстративно відмовився підписувати будь-які документи та закрив саміт,

– припустив російський публіцист.

Піонтковський припустив, що смерть Макея може бути попередженням Лукашенку: дивіться відео

Смерть Макея – попередження Лукашенку

Він зазначив, що російський диктатор може "викрутити руки" та наказати Лукашенку залучити білорусів у війну проти України. Однак самопроголошений білоруський лідер не просто так ухилявся від цього весь час, оскільки розуміє, що армія Білорусі може повстати проти нього.

Водночас смерть очільника МЗС Білорусі – це ліквідація усіх виходів Лукашенка на Захід та Китай. На думку російського публіциста, немає сенсу в фізичній ліквідації самопроголошеного президента, оскільки він "слухняна іграшка" в руках Путіна.

Окрім того, факт смерті його найближчого співробітника – дуже серйозне попередження. Демонстрація того, що так можуть прибрати і його завтра,

– зазначив російський публіцист.

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