Про це 24 каналу заявив російський правозахисник Марк Фейгін. Він вважає, що Макей відігравав важливу і ексклюзивну роль комунікатора між Заходом і диктатором Лукашенком.

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Він розповів, що на відміну від Лукашенка, із Макеєм зустрічалися, розмовляли і вели перемовини міністри закордонних справ інших країн та європейські чиновники.

У цьому і проблема. Можна надіслати когось іншого перемовлятися із європейськими чиновниками, але нічого не буде, а Макей цю ​​функцію ніс,

– вважає Фейгін.

Водночас Фейгін висловився, що точно перевірити не можна, чи Макея вбили, чи він пішов із життя своєю смертю. Жодних переконливих свідчень на цю тему російський правозахисник не має.

Макей був вправним комунікатором

Однак він впевнений, що такий збіг обставин вигляє дивно, коли нині зберігається величезна напруга навколо Білорусі щодо її участі чи неучасті у війні.

"Очевидно, що Москва хоче, щоб Лукашенко брав участь у війні. Москва хоче, щоб Збройні сили Білорусі вступили в операцію або на Київщині, або на Волині. Ось саме Макей і був тим комунікатором, який намагався домовлятися із Заходом про те, щоб доля Лукашенка не виглядала найсумнішою", – сказав Фейгін.

На думку правозахисника, Макей доносив до європейських політиків думку, що проти Лукашенка не варто будувати плани щодо його усунення, оскільки Білорусь – окупована Росією країна і Лукашенко як може пручається окупації своєю неучастю у війні проти України і не хоче залучатися до неї.

Я думаю, на цьому була побудована велика гра. Це не секрет, що Макей роз'їжджав європейськими країнами, йому створювали імідж просунутого дипломата, який любить усе європейське. Вважаю, що це більше було ілюзією,

– впевнений Фейгін.

Макей міг бути перешкодою для Москви

І звичайно ж такий факт міг бути перешкодою для Москви, щоб залучити Лукашенка до війни.

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Макей був дуже довіреною особою для самопроголошеного президента Білорусі. Лукашенко міняв неодноразово голову КДБ, керівника МВС, в армії були регулярні зміни, а Макея не змінювали.

Попри те, що ми не знаємо, вбили Макея, чи ні, чи було якесь втручання в його життя, але допустити таке ми можемо, тому що війна все стерпить: і вбивство, і отруєння, все що завгодно,

– сказав Фейгін.

Правозахисник відзначив, що чиновники міністерства закордонних справ Білорусі заявили, що для них смерть Макея була повною несподіванкою, адже напередодні увечері той сидів і будував плани. І це також не додає впевненості, що Макей помер раптово сам.

Лукашенко не має ким замінити Макея

Фейгін додав, що тепер цілий напрямок роботи із закордонними політиками для Лукашенка "пустуватиме", адже нині знайти довірену особу для білоруського диктатора дуже складно.

Найважливіший висновок, що у Лукашенка тепер цей напрямок закордонних справ мало ким може бути ким замінений,

– наголосив Фейгін.

Він припустив, що можливо, після смерті Макея у Лукашенка не залишиться більше вибору, аніж рухатися у бік Москви і робити все, що вона захоче, зокрема і брати участь у війні та посилати туди білорусів.

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