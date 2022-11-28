Об этом 24 каналу заявил российский правозащитник Марк Фейгин. Он считает, что Макей играл важную и эксклюзивную роль коммуникатора между Западом и диктатором Лукашенко.

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Он рассказал, что в отличие от Лукашенко с Макеем встречались, разговаривали и вели переговоры министры иностранных дел других стран и европейские чиновники.

В этом и проблема. Можно послать кого-то другого переговариваться с европейскими чиновниками, но ничего не будет, а Макей эту функцию нес,

– считает Фейгин.

В то же время Фейгин высказался, что точно проверить нельзя, убили ли Макея, ушел ли он из жизни своей смертью. Никаких убедительных свидетельств на эту тему у российского правозащитника нет.

Макей был искусным коммуникатором

Однако он уверен, что такое стечение обстоятельств выглядит странно, когда сейчас сохраняется огромное напряжение вокруг Беларуси по поводу ее участия или неучастия в войне.

"Очевидно, что Москва хочет, чтобы Лукашенко принимал участие в войне. Москва хочет, чтобы Вооруженные силы Беларуси вступили в операцию либо в Киевской, либо в Волынской области. Вот именно Макей и был тем коммуникатором, который пытался договариваться с Западом о том, чтобы судьба Лукашенко не выглядела самой печальной", – сказал Фейгин.

По мнению правозащитника, Макей доносил до европейских политиков мнение, что против Лукашенко не стоит строить планы по его устранению, поскольку Беларусь – оккупированная Россией страна и Лукашенко как может сопротивляется оккупации своим неучастием в войне против Украины и не хочет привлекаться к ней.

Я думаю, что на этом была построена большая игра. Это не секрет, что Макей разъезжал европейскими странами, ему создавали имидж продвинутого дипломата, любящего все европейское. Считаю, что это больше было иллюзией,

– уверен Фейгин.

Макей мог быть помехой для Москвы

И, конечно же, такой факт мог быть препятствием для Москвы, чтобы привлечь Лукашенко к войне.

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Макей был очень доверенным лицом для самопровозглашенного президента Беларуси. Лукашенко менял неоднократно главу КГБ, руководителя МВД, в армии были регулярные изменения, а Макея не меняли.

Несмотря на то, что мы не знаем, убили Макея или нет, было ли какое-то вмешательство в его жизнь, но допустить такое мы можем, потому что война все стерпит: и убийство, и отравление, все что угодно,

– сказал Фейгин.

Правозащитник отметил, что чиновники министерства иностранных дел Беларуси заявили, что для них смерть Макея была полной неожиданностью, ведь накануне вечером тот сидел и строил планы. И это тоже не добавляет уверенности, что Макей умер внезапно сам.

Лукашенко не кем заменить Макея

Фейгин добавил, что теперь целое направление работы с зарубежными политиками для Лукашенко будет "простаивать", ведь сейчас найти доверенное лицо для белорусского диктатора очень сложно.

Важнейший вывод, что у Лукашенко теперь это направление иностранных дел мало кем может быть кем заменено,

– подчеркнул Фейгин.

Он предположил, что возможно после смерти Макея у Лукашенко не останется больше выбора, чем двигаться в сторону Москвы и делать все, что она захочет, в том числе и участвовать в войне и посылать туда белорусов.

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