Собственно, в этом и отражается дань чести тому человеку, который был частью государственного управления в Беларуси со стороны политического руководства. Об этом 24 каналу сказал политолог Андрей Вигиринский.

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Лукашенко мог увидеть угрозу

По словам политолога, для правительства смерть Макея должна была быть трагедией, она отразилась бы в государственных СМИ, и, как следствие, должны были быть по меньшей мере слова президента Беларуси о сочувствии и том, что "эта потеря не может быть восполнена".

"Но этого не было. Можно допустить, что по этому поводу не особо и разочаровались", – отмечает Вигиринский.

Это может свидетельствовать о том, считает политолог, что смерть Макея выгодна непосредственно Лукашенко. Белорусский диктатор может убирать тех людей, которые, по его мнению, способны нести угрозу довольно шаткому режиму, что он выстраивает у себя в стране. Дело в том, что Лукашенко отдает вопрос безопасности на откуп другим, а это, подчеркивает Вигиринский, никогда не делало ни одну страну сильнее.

Если за твою военную безопасность отвечают военные другой страны – ты такой себе президент. Даже не с точки зрения признания на международной арене, потому что он точно не находится в статусе легитимного главнокомандующего, а с точки зрения возможных рычагов обеспечения своей власти,

– объясняет Андрей Вигиринский.

Вероятнее всего, Макея действительно "убрали" как возможную угрозу. Если естественную смерть политика инсценировали, а по факту это было умышленное убийство – безразличная реакция вполне закономерна.

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