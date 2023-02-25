Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его словам, это мощный пакет военной помощи, который существенно поможет Украине воевать против российских захватчиков.
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Мощный пакет помощи для контрнаступления
Жданов предположил, что другой пакет военной помощи в размере 500 миллионов долларов, о котором президент Джо Байден объявил недавно, был сосредоточен на усилении нынешних возможностей Украины во время обороны.
А пакет на 2 миллиарда долларов – отличная поддержка для контрнаступления ВСУ, которого ожидают все украинцы. Скорее всего, эта помощь пойдет на новые бригады, которые активно готовятся к дальнейшим наступательным операциям.
Жданов прокомментировал новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов: смотрите видео
Думаю, что, судя по количеству ударных беспилотников, это все на контрнаступление. Это большой пакет на 2 миллиарда. Представляю, какой это объем боеприпасов… Это, скорее всего, для готовящихся сегодня новых бригад
– отметил Жданов.
Новый пакет военной помощи от США: детали
- На годовщину полномасштабного вторжения Соединенные Штаты объявили о новый пакет военной помощи на 2 миллиарда долларов.
- Известно, что туда войдут дополнительные боеприпасы HIMARS и артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, а также боеприпасы для реактивных систем с лазерной наводкой. Кроме того, Украина получит много дронов – CyberLux K8 UAS, Switchblade 600 UAS, Altius-600 UAS, Jump 20 UAS.
- Сюда также войдут средства обнаружения беспилотников и радиоэлектронной борьбы, оборудование для разминирования и т.д.