Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Жирнов – экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России. Президент Украины в документальном проекте журналиста Дмитрия Комарова отметил, что точно придет момент, когда будет ощущаться хрупкость режима Путина внутри государства.

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Зеленский добавил, что окружение Путина "найдет для себя причину убить убийцу". Жирнов отметил, что он разделяет мнение президента Украины.

Более того, когда Путин принял решение напасть на Украину, он совершил самоубийство. Это было судьбоносное решение для него и его режима,

– подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Он добавил, что российский диктатор и его режим уже являются политически мертвыми. В России остается лишь физическая оболочка Путина, пытающаяся принимать какие-либо решения.

Путина могут ликвидировать люди из его окружения

По словам Жирнова, глава Кремля очень сильно "наступил на ногу" многим людям.

"Путин перешел дорогу всем тем грабителям, которые более 20 лет накапливали украденные деньги. Они планировали совсем иначе жить с этими деньгами. Однако Путин разрушил их планы, и у него очень много врагов в России", – рассказал экс-сотрудник КГБ.

Жирнов отметил, что многие в России хотели бы смерти диктатора. Однако Путина надежно оберегают федеральная служба охраны, а также служба охраны президента России.

Сергей Жирнов Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Человеку со стороны физически ликвидировать Путина не так просто. Как правило, такие диктаторы загоняли себя в тупик и их ликвидировали изнутри. И Путин должен быть ликвидирован изнутри.

Он добавил, что в России не имеют ничего против российского диктатора разве что полусумасшедшие типа идеолога Александра Дугина, которые ненавидят Украину и все, что не является российским.

Стрим Ирины Узловой и Сергея Жирнова: смотрите полное видео

Война против Украины – следствие личной обиды Путина

Бывший сотрудник Службы внешней разведки России подчеркнул, что война России против Украины – это личная проблема диктатора. Ведь Украина дважды выгоняла путинского ставленника Виктора Януковича и фактически давала политическую оплеуху главе Кремля.

Первый раз – в 2004 – 2005 годах, когда в Украине началась Оранжевая революция, а Виктор Янукович проиграл выборы Виктору Ющенко.

Во второй раз – в 2013 – 2014 годах, когда в Украине началась Революция Достоинства, а Янукович позорно бежал из страны.

Жирнов отметил, что Владимир Путин сколь угодно долго мог бы оставаться на "троне", будь он рациональным человеком.

"Путин сохранял крохи здравого смысла даже после оккупации Крыма и части Донбасса в 2014 году, когда говорил, что Россия не имеет к этому никакого отношения", – отметил экс-сотрудник КГБ.

Роковая ошибка Путина, которая приведет к распаду России

Однако начало 2022 года стало для российского диктатора роковым. Речь даже не столько о его решении начать полномасштабное вторжение в Украину.

По словам Жирнова, глава Кремля совершил самую большую ошибку 21 февраля 2022 года, когда признал "независимость" так называемых "республик" в Донецкой и Луганской областях.

Если Путин как глава России признал кусочки территории, управляемые бандитами, независимыми государствами, то он не мог бы в дальнейшем не признать независимость Якутии или других республик в составе самой России,

– отметил экс-сотрудник КГБ.

Он добавил, что последствия этого решения для Путина будут еще более страшными, чем прямая война против Украины. Ведь такое признание псевдореспублик на Донбассе – прямой путь к распаду российского государства.

Проблемы Путина: коротко