Соответствующее мнение высказал бывший начальник ФСБ Москвы Евгений Савостьянов. За год полномасштабного вторжения россияне не смогли добиться значительных успехов на войне в Украине и долго остаются на тех же линиях боевых действий.

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Путин цепляется за любую возможность победить

По словам бывшего работника ФСБ, это осознание привело Путина к "такому психологическому состоянию", что он "цепляется за любую возможность победить".

Путин прекрасно понимает настроение людей, потерявших из-за него все, поэтому держится подальше от них. Путин сейчас ужасно напуган. Он понимает, что попал в беду. Сейчас он находится в таком психологическом состоянии, что цепляется за любую возможность победить.

– сказал он.

По его мнению, Путин "погубил себя", приказав атаковать Украину.