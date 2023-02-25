Відповідну думку висловив колишній начальник ФСБ Москви Євген Савостьянов. За рік повномасштабного вторгнення росіяни не змогли досягти значних успіхів на війні в Україні й довго залишаються на тих самих лініях бойових дій.

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Путін чіпляється за будь-яку можливість перемогти

За слова колишнього працівника ФСБ, це усвідомлення привело Путіна до "такого психологічного стану", що він "чіпляється за будь-яку можливість перемогти"

Путін чудово розуміє настрій людей, які втратили через нього все, тому тримається подалі від них. Путін зараз страшенно наляканий. Він розуміє, що потрапив у біду. Зараз він перебуває в такому психологічному стані, що чіпляється за будь-яку можливість перемогти,

– сказав він.

На його думку, Путін "занапастив себе", наказавши атакувати Україну.