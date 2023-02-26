Павел зазначив, що після перемоги України ситуація в Росії довгий час буде нестабільною. Він також не вірить у те, що керівництво країни-агресора коли-небудь налагодить нормальні стосунки зі світом.
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Сподіватись на краще не варто
Можуть виникнути різноманітні сценарії внутрішньої боротьби за владу у Росії після того, як Путін піде. Можливо, новий лідер буде більш налаштований на відновлення діалогу та співпраці. Або це буде хтось потенційно ще гірший за Путіна,
– сказав президент Чехії.
Тому, за його словами, для усіх важливо бути готовими до тісної співпраці та мати план, як діяти у тій чи іншій ситуації.
"Ймовірно, найкращим сценарієм була ситуація, коли б Росія усвідомила, що вона не може виграти війну. Що у них немає іншого виходу, окрім як вести переговори, тому що вони перебувають у настільки кепській економічній ситуації, що їм потрібно відновити принаймні якісь зв'язки з довколишнім світом", – зазначив Павел.
Водночас він переконаний, що сподіватися на цей "найкращий сценарій" не дуже реалістично. Павел підкреслює, що керівництво Росії та й самі росіяни не бачать жодної помилки зі свого боку, а лише звинувачують у війні Захід.
Відтак, президент Чехії прогнозує, що якщо Росію після Путіна очолить хтось з такими ж кровожерливими поглядами, то протистояння з агресором затягнеться на роки.
Скандальна заява Павела на Мюнхенській конференції: коротко
- У своїй заяві до журналістів Павел сказав, що вбачає у розпаді Росії багато проблем. Він вважає, що Захід має бути обережним у прагненні до поразки Росії, щоби уникнути "небажаних сценаріїв".
- Одразу ж після своєї резонансної заяви про можливі поступки України сказав, що все ж вважає реальною перемогу України у війні. Відповідаючи на запитання щодо прогнозів результатів війни, заявив про потребу "бути готовими до будь-якого результату", однак наголосив на високому шансі перемоги України.
- Дмитро Кулеба відповів Петру Павелу, процитувавши його слова. "Є інтелектуальна пастка, яку треба уникнути. Підтримуючи Україну, треба також вірити в Україну, а не готувати її до гіршого", – заявив міністр.
- Крім того, Кулеба назвав неприпустимим схиляння України до поступок. Він наголосив, що немає різниці між тими, хто каже, що "Україна, можливо, поступиться" та тими, хто стверджує, що "Україні, певно, доведеться поступитися".