Павел зазначив, що після перемоги України ситуація в Росії довгий час буде нестабільною. Він також не вірить у те, що керівництво країни-агресора коли-небудь налагодить нормальні стосунки зі світом.

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Сподіватись на краще не варто

Можуть виникнути різноманітні сценарії внутрішньої боротьби за владу у Росії після того, як Путін піде. Можливо, новий лідер буде більш налаштований на відновлення діалогу та співпраці. Або це буде хтось потенційно ще гірший за Путіна,

– сказав президент Чехії.

Тому, за його словами, для усіх важливо бути готовими до тісної співпраці та мати план, як діяти у тій чи іншій ситуації.

"Ймовірно, найкращим сценарієм була ситуація, коли б Росія усвідомила, що вона не може виграти війну. Що у них немає іншого виходу, окрім як вести переговори, тому що вони перебувають у настільки кепській економічній ситуації, що їм потрібно відновити принаймні якісь зв'язки з довколишнім світом", – зазначив Павел.

Водночас він переконаний, що сподіватися на цей "найкращий сценарій" не дуже реалістично. Павел підкреслює, що керівництво Росії та й самі росіяни не бачать жодної помилки зі свого боку, а лише звинувачують у війні Захід.

Відтак, президент Чехії прогнозує, що якщо Росію після Путіна очолить хтось з такими ж кровожерливими поглядами, то протистояння з агресором затягнеться на роки.

Скандальна заява Павела на Мюнхенській конференції: коротко