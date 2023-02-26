Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков. Він зазначив, що союзники на останньому саміті "Рамштайн" зрозуміли – питання часу є визначним.

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"Щоб зламати російське панування в небі над окупованими територіями й почати контрнаступ, нам потрібні F-16, або Gripen, або італійські Tornado. Неважливо, якої моделі, аби вони були сучасними й мали новітні радари", – додав він.

Позиція США

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що Америка не вважає передачу винищувачів терміновою, передає ABC News. На його думку, кожен етап війни потребує різної зброї. Зокрема, одразу після повномасштабного вторгнення були необхідні протитанкові ракетні комплекси Javelin, переносні зенітні ракетні комплекси Stinger. Згодом – артилерія, щоб завадити просуванню окупантів на Сході країни.

На цьому етапі критично важливим елементом є здатність до наземного маневрування. А це означає танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти. Тому президент говорить про те, що він зосереджений на цих можливостях. А питання про F-16 – це питання на майбутнє, – наголосив Салліван.

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