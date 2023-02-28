Відповідну заяву він зробив під час інтерв'ю, передає 24 Канал. У цьому питанні білоруський диктатор покладається на внутрішній голос, який рекомендує поставити нарешті крапку на війні проти України.

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Іншого шансу може не бути

За словами Лукашенка, наразі виник "унікальний шанс". Якщо ним скористатися, то можна завершити війну проти України. Тож, переконаний диктатор, необхідно його не проґавити. В інакшому разі подібної нагоди може і не випасти. Причому зробити це слід якомога швидше.

Я це бачу і інтуїтивно відчуваю. Іншої такої ситуації може не бути,

– наголосив Лукашенко.

Лукашенко зауважив, що необхідно скористатися нагодою, поки "Росія не розгорнула свою економіку в повному обсязі та не поставила її на військові рейки". Він вважає, що наразі з'явився унікальний момент.

За словами Лукашенка, будь-який конфлікт у світі колись доходить до свого логічного завершення. Мовляв, відкритими залишаються лише два питання: скільки людей загинуть та заради чого.

Цікаво, що всередині Кремля чиновники поділилися. Одні хочуть продовжувати війну проти України, інші – ні.

Розкол у Кремлі триває

На цьому наголосив глава ГУР МО Кирило Буданов. За його словами, розбрат усередині Кремля пов'язаний з тим, що чиновники усвідомили відхилення Москви від запланованого курсу. Адже взяти Київ ані за три дні, ані за три місяці, ані за рік Росії не вдалося.

Тож серед вищого керівництва країни-агресорки буквально відсутня одностайність. Частина підтримує продовження кривавої війни. Інша частина чекає, коли все закінчиться. Буданов підкреслив, що "війну до кінця" підтримує не так уже й багато представників керівної верхівки Росії.

Водночас у країні-агресорці не готові вголос сказати, що програш неминучий. Адже це може похитнути крісло як під самим Путіним, так і під його режимом. Відтак, верхівка, яка проти війни, обрала позицію вичікування. Вона планує перечекати, коли ситуація зміниться.