Пролить свет на этот вопрос решила заместитель министра обороны по международной безопасности США Селеста Волландер. Она полностью разрушила вброс, который активно распространяют россияне, чтобы Украина получала гораздо меньше оружия от союзников.

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Передает ли Украина американское оружие дальше

По словам Волландер, в США не выявили никаких доказательств того, чтобы американское оружие, предоставленное нашему государству, вывезли за пределы Украины.

В то же время мы видим, что украинские подразделения на передовой ежедневно эффективно используют помощь в сфере безопасности на поле боя,

– подчеркнула она.

Волландер подчеркнула, что в США адаптировали свою тактику подотчетности под боевые условия. Это позволяет избежать незаконного перенаправления помощи, оказанной Вашингтоном.

Генерал-лейтенант Дуглас Симс отметил, что отсутствуют сообщения, что американское оружие исчезло из Украины. Да и, подчеркивает чиновник из Пентагона, в его избавлении отнюдь не заинтересованы сами украинцы.

Некоторое оружие могло попасть к россиянам

Соответствующее предположение высказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль. По его словам, определенные образцы оружия действительно могли попасть к врагу во время боя. И это "случается всегда" в условиях войны. Но нет доказательств того, что "украинцы перенаправляют оружие на черный рынок".

Каль подчеркнул, что наше государство использует американское оружие "с максимальной эффективностью". Он также добавил, что в ВСУ нуждаются в большем количестве систем от Вашингтона.

Украина получит больше ПВО