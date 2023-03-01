Пролити світло на це питання вирішила заступниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки США Селеста Волландер. Вона вщент зруйнувала вкид, який активно поширюють росіяни, щоб Україна отримувала значно менше зброї від союзників.

Читайте також Як війна в Україні змусила ЄС переписати всю оборонну політику: детальний аналіз FT

Чи передає Україна американську зброю далі

За словами Волландер, у США не виявили жодних доказів того, щоб американську зброю, надана нашій державі, вивезли за межі України.

Натомість ми бачимо, що українські підрозділи на передовій щодня ефективно використовують допомогу у сфері безпеки на полі бою,

– підкреслила вона.

Волландер підкреслила, що у США адаптували свою тактику підзвітності під бойові умови. Це дозволяє уникнути незаконного перенаправлення допомоги, наданої Вашингтоном.

Генерал-лейтенант Дуглас Сімс зауважив, що відсутні повідомлення про те, що американська зброя зникла з України. Та й, підкреслює високопосадовець з Пентагону, у її позбуванні аж ніяк не зацікавлені самі українці.

Деяка зброя могла потрапити до росіян

Відповідне припущення висловив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль. За його словами, певні зразки зброї дійсно могли потрапити до ворога під час бою. І це "трапляється завжди" в умовах війни. Але відсутні докази того, що "українці перенаправляють зброю на чорний ринок".

Каль підкреслив, що наша держава використовує американську зброю "з максимально ефективністю". Він також додав, що ЗСУ потребують більше систем від Вашингтона.

Україна отримає більше ППО