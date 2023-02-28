Об этом сообщил генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер.
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По его словам, системы Skynex заказало немецкое правительство. Их стоимость составляет 212 миллионов долларов. Паппергер добавил, что в противном случае Германия использовала эти системы для собственной защиты.
Германия увеличит количество помощи
На сайте немецкого правительства опубликовали список военной помощи, которую планируют предоставить Украине. Его обновили и решили дополнительно послать для ВСУ 300 тысяч снарядов для зенитной самоходной артиллерийской установки Gepard.
Кроме этого, сначала Германия планировала передать 3 мотоукладочных танка BEAVER, но увеличила их количество до 9. Количество аптечек со 100 тысяч увеличилось до 120, грузовиков Zetros – с 20 до 28, а еще Украина дополнительно получит 10 зимних маскировочных сеток.
Военная помощь для Украины: последние новости
- В течение следующих нескольких недель Украина получит от Польши 10 танков Leopard 2 и 60 танков Т-72 и PT-91 Twardy.
- В Болгарии будут восстанавливать производство советских 122-миллиметровых артиллерийских боеприпасов для украинских защитников.
- Весной Франция отправит в Украине радары GM 200 для систем ПВО.