Предприятие "Терем" в болгарском городе Костенец прекратило производство снарядов в 1988 году. Оно возобновило производство 122-миллиметровых снарядов в январе 2022 года.

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Болгария возобновляет производство 122-миллиметровых снарядов для ВСУ

Теперь завод "Терем" может стать одним из крупнейших работодателей в городе. Производство боеприпасов советского образца важно, поскольку в борьбе против российского агрессора Украина быстро тратит большое количество снарядов.

По данным The New York Times, за последние месяцы Вооруженные Силы Украины тратят ежедневно от 2 000 до 4 000 артиллерийских снарядов. Поэтому они нуждаются в них еще больше.

Кстати! Российские оккупанты также столкнулись с нехваткой боеприпасов.

Кроме того, снарядный завод в городе Сопот перешел на 6-дневную рабочую неделю, чтобы удовлетворять потребности Украины в БК. Отмечается, что финансировать производство может правительство Болгарии или инвестиции стран Запада.

Обратите внимание! Ранее в Болгарии отказывались от предоставления Украине некоторых боеприпасов. Это объяснялось тем, что болгарская армия может остаться ни с чем.

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