Підприємство "Терем" у болгарському місті Костенець припинило виробництво снарядів у 1988 році. Воно відновило виробництво 122-міліметрових снарядів у січні 2022 року.

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Болгарія відновлює виробництво 122-міліметрових снарядів для ЗСУ

Тепер завод "Терем" може стати одним із найбільших роботодавців у місті. Виробництво боєприпасів радянського зразка є важливим, оскільки у боротьбі проти російського агресора Україна швидко витрачає велику кількість снарядів.

За даними The New York Times, упродовж останніх місяців Збройні Сили України витрачають щодня від 2 000 до 4 000 артилерійських снарядів. Тому вони потребують їх ще більше.

До речі! Російські окупанти також стикнулися з нестачею боєприпасів.

Окрім цього, снарядний завод у місті Сопот перейшов на 6-денний робочий тиждень, щоб задовольняти потреби України у БК. Зазначається, що фінансувати виробництво може уряд Болгарії або інвестиції країн Заходу.

Зверніть увагу! Раніше у Болгарії відмовлялись від надання Україні деяких боєприпасів. Це пояснювали тим, що болгарська армія може залишитися ні з чим.

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